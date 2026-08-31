محافظ بورسعيد: تعاون بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل تخرج 66 طالب من كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ،وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية العربية يشهدون حفل تخرج 66 طالب بكلية الهندسة

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تقديم تعليم جامعي متميز، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، مؤكد علي أهمية استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية بما يخدم أبناء المحافظة ويدعم جهود التنمية.

كما وجه المحافظ التهنئة لأسر الخريجين، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل تتويج لرحلة طويلة من الدعم والمساندة، ونتاج لجهود مشتركة بين الطلاب وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، هنا جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الخريجين، مؤكدا أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة وضرورة مواصلة تطوير قدراتهم العلمية والعملية والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الدولة للمشاركة في مختلف مجالات العمل والتنمية.

كما أشار الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية إلى أن تخرج دفعة جديدة من أبناء الأكاديمية يمثل إضافة جديدة لمسيرة العمل والتنمية، مؤكدا أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، وأن تأهيلهم علميًا ومهنيًا يعد أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة متمنيًا للخريجين دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.