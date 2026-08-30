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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول بين الشباب والرياضة وبورسعيد لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

جوهر: البروتوكول يستهدف تنمية الموارد الذاتية وإقامة مشروعات استثمارية بالمنشآت الرياضية
جوهر: البروتوكول يستهدف تنمية الموارد الذاتية وإقامة مشروعات استثمارية بالمنشآت الرياضية
محمد الغزاوى

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنمية الموارد الذاتية، ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية

جوهر: البروتوكول يستهدف تنمية الموارد الذاتية وإقامة مشروعات استثمارية بالمنشآت الرياضية

وقّع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة، نيابةً عن وزير الشباب والرياضة، اللواء عبد الرحمن حماد شلش، رئيس قطاع المنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، فيما وقّع عن محافظة بورسعيد، نيابةً عن اللواء محافظ بورسعيد، الدكتور مهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور  اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الاستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد و لفيف من الأجهزة المعنية

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد، بهدف وضع إطار للتنسيق المشترك بشأن تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تكون أراضيها مملوكة للمحافظة وتكون هي جهة الولاية عليها، وذلك بما لا يؤثر على الأنشطة الشبابية والرياضية القائمة

ويستهدف البروتوكول الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المنشآت من خلال إتاحة إقامة مشروعات استثمارية وتجارية وخدمية وترفيهية وإدارية وغيرها من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة ورسالة المنشآت، وذلك وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن توقيع بروتوكول التعاون مع محافظة بورسعيد يأتي في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأراضي والمنشآت غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تخدم أبناء المحافظة وتسهم في دعم الحركة الرياضية والشبابية.

وقال وزير الشباب والرياضة إننا نعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول وزارة الشباب والرياضة من خلال إقامة مشروعات تنموية واستثمارية على الأراضي والمنشآت غير المستغلة بما يسهم في توفير خدمات رياضية وشبابية متطورة وخلق موارد مالية جديدة غير تقليدية لتطوير المنشآت  الشبابية والرياضية  وضمان  استمرارها في تقديم خدماتها بصورة متميزة .

وأضاف الوزير " بورسعيد تمتلك إمكانات كبيرة وموقع متميز ولدينا حرص كبير على دعم خطط المحافظة في المجال الرياضي والشبابي ونسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على شباب وأهالي المحافظة  وتدعم توجه الدولة نحو الاستثمار الأمثل للأصول وتعظيم مواردها"

ومن جانبه أكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى تنمية الموارد المالية، ودعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة البنية الأساسية بمراكز الشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية

ويتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التنسيق بين الوزارة والمحافظة للعمل على تذليل كافة المعوقات وإنهاء التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الواقعة داخل نطاق المحافظة، إلى جانب التنسيق بشأن المواقع الصالحة للاستثمار ومراجعة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات، وفقًا للاختصاصات والقواعد المنظمة

ويأتي توقيع البروتوكول كخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد في مجال الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمنشآت الشبابية والرياضية في خدمة أبناء المحافظة

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