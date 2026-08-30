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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة يكشف موقف الأهلي من شكوى كريم حسن شحاتة| خاص

وائل جمعة
وائل جمعة
عمرو مصطفى

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة شكوى الإعلامي كريم حسن شحاتة بسبب ادعاءه عن الحديث الذي تم بين الحكم محمد معروف وبينه خلال مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وائل جمعة لـ "صدى البلد" عن شكوى كريم حسن شحاتة: الأهلي لسه هيقرر

 

وكان النادي الأهلي قد فاز على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمته بينهما ضمن الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ما تردد في أحدى البرامج الفضائية عن حديثه مع الحكم محمد معروف بشأن اللاعب علي محمود غير صحيح على الاطلاق ولم يحدث على الاطلاق.

وأشار وائل جمعة إلى أن النادي الأهلي سوف يقرر خلال الساعات القادمة موقفه من تقديم شكوى ضد الإعلامي كريم حسن شحاتة بسبب ما قاله في برامجه من عدمه خاصة أن الأمر لم يمت للحقيقة بصلة. 

حسم وائل جمعة مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن وجود حوار بينه وبين محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وكانت مواجهة الأهلي وزد قد شهدت حالة من الجدل التحكيمي بعدما أعلن نادي زد رسميًا اعتراضه على عدد من القرارات التي شهدتها المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد مؤكدًا أن بعض القرارات أثرت من وجهة نظره على سير اللقاء ونتيجته.

وائل جمعة ينفي حديثه مع محمد معروف


وفي أول تعليق له على ما أثير بشأن المباراة نفى وائل جمعة بشكل قاطع حدوث أي حوار بينه وبين محمد معروف حول لاعب الأهلي علي محمود مؤكدًا أن الرواية المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " :  "هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث أي حوار مع حكم المباراة محمد معروف بشأن اللاعب علي محمود .. ولا أعلم كيف يروج اعلامي لهذا الأمر .. ما قيل كلام خطير ويستوجب التحقيق فيه ".

ويأتي تعليق وائل جمعة ليضع حدًا للرواية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي تحدثت عن مطالبة حكم اللقاء بخروج علي محمود من الملعب بداعي عدم قدرته على حمايته من الحصول على بطاقة جديدة خلال أحداث المباراة.

وائل جمعة الأهلي كريم حسن شحاتة زد محمد معروف

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