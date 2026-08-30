"الفنون التشكيلية" يطلق معرض "براعم" للفنان فتحى عبد السلام.. الأربعاء

يفتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "براعم" للفنان فتحى عبد السلام، وذلك فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، بقاعة أحمد صبرى، داخل مركز الجزيرة للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وفى كلمة لرئيس قطاع الفنون التشكيلية حول العرض المرتقب قال:" تأتي تجربة الفنان التشكيلي فتحي عبد السلام كعلامة فارقة تجاوزت حدود النقل التقليدي لعناصر الواقع إلى آفاق أرحب من التداعي الذهني والبصري. فهي لا تقف عند المظهر الخارجي للأشياء، بل تغوص في جوهر الذاكرة والمخيلة لتصنع دروبًا جديدة في فضاءات التصوير الضوئي والتشكيلى".

وأضاف:" لقد أثبت عبد السلام عبر مسيرته الفنية الطويلة قدرته على تحويل "اللقطة اليومية" أو "اللحظة الزمنية" العابرة إلى حالة فنية راسخة وممتدة. وذلك من خلال براعته في تطويع التقنيات الحديثة فنجح في خلق بلاغة بصرية عالية الذوق تلامس وجدان المتلقي".

ومن المقرر أن يستمر معرض "براعم" حتى 17 سبتمبر المقبل.