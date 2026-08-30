مدبولي يسلم رئيس أنجولا دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر.. والاتفاق على إنشاء أول مصنع أدوية ومتحف ضخم بلواندا

استقبل الرئيس الأنجولي جواو مانويل لورينسو، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الأنجولي، مؤكدًا تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأنجولا، كما سلّم فخامته خطاب الدعوة الموجه إليه من الرئيس السيسي لحضور عدد من الفعاليات التي ستُقام بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، معربًا عن تطلع مصر إلى مشاركة الرئيس الأنجولي في هذه الفعاليات.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء الرئيس الأنجولي، مشيدًا بما تشهده أنجولا من تطور وتنمية، لافتًا إلى أن هذه هي زيارته الثانية إلى لواندا، وأنه أتيحت له خلال هذه الزيارة التعرف بصورة أكبر على حجم التطور الذي تشهده البلاد والجهود المبذولة لتحديثها.

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع أنجولا، والبناء على نتائج اللجنة الثنائية بين البلدين، التي شهدت الاتفاق على دفع التعاون في عدد من المجالات المحددة، وفي مقدمتها الطاقة، إلى جانب مجالات أخرى ذات أولوية مشتركة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقديره للجهود التي تبذلها الشركات المصرية في أنجولا لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة دعم مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية الأنجولية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء التعاون في مجال الطاقة؛ حيث أشار الرئيس الأنجولي إلى الخطوات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا القطاع، موضحًا أن شركة (السويدي إليكتريك) حصلت على عقد لتنفيذ خط لنقل الكهرباء إلى شرق البلاد، وهو ما يعكس تنامي مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في أنجولا.

كما تناول اللقاء التعاون في مجال الصناعات الدوائية والقطاع الصحي؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس الأنجولي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة، مشيرًا إلى استعداد الجانب المصري للبدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الشركة المنفذة للمشروع مستعدة للبدء فورًا في تنفيذ أول مصنع للأدوية في أنجولا، بما يمثل خطوة عملية مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ودعم القطاع الصحي الأنجولي.

من جانبه، أكد الرئيس الأنجولي أهمية مواصلة التعاون في المجال الصحي والبناء على مذكرة التفاهم والتفاهمات السابقة بين البلدين، بما يشمل الصناعات الدوائية والخدمات الصحية بصورة عامة.

وفي إطار التعاون الثقافي، أشار الرئيس الأنجولي إلى مشروع إنشاء متحف كبير ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إنشاء المتاحف وعلوم المتاحف، منوها كذلك إلى التعاون مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ المشروع والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

كما أكد الرئيس الأنجولي وجود فرص واسعة أمام المستثمرين المصريين للعمل في عدد من القطاعات، ومن بينها السياحة، مشددًا على حرص الحكومة الأنجولية على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتمكينهم من تنفيذ استثماراتهم الخاصة.

وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف القطاعات، موضحًا أن أنجولا تعتزم إرسال وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من القطاعات إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار ودفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بوجود توافق بين مصر وأنجولا بشأن الموقف من النزاعات التي تشهدها القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر لديها اهتمام وقلق كبيران إزاء استمرار هذه النزاعات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الطريق الوحيد لتسوية هذه النزاعات هو السلام والتفاوض بين الأطراف المتنازعة، وليس اللجوء إلى الحروب، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى دمار واسع وخسائر بشرية ومادية جسيمة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الأفريقية الرامية إلى دعم الحوار والوساطة والحلول السلمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وأنجولا بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المشترك من أجل دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يهيئ البيئة المناسبة لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي بين دولها.

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأنجولا، ودفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويدعم جهود التنمية والاستقرار والسلام في القارة الأفريقية

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس الأنجولي حضوره الفعاليات التي تمت دعوته إليها بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، وتشمل المشاركة في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام، وذلك يوم 4 أكتوبر المقبل، ومنتدى الأعمال "العلمين أفريقيا" يوم 3 أكتوبر 2026، فضلا عن الرئاسة المشتركة مع الرئيس السيسي لأعمال قمة الدول المؤسسة للنيباد يوم 3 أكتوبر 2026، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس وكالة "النيباد".