مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا، والتي تستضيفها جمهورية أنجولا الشقيقة، وتقام بمركز لواندا للمؤتمرات بالعاصمة الأنجولية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أنجولا.

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا الشقيقة، و الرئيس إيفاريست ندايشيميي، رئيس جمهورية بوروندي، رئيس الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.



وبدأت الجلسة الافتتاحية، بعزف النشيد الوطني لجمهورية أنجولا، ونشيد الاتحاد الإفريقي، ثم استمع الحضور إلى كلمة الرئيس جواو لورينسو، رئيس أنجولا؛ الدولة المضيفة للقمة، ثم كلمة محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ثم كلمة الرئيس إيفاريست ندايشيميي، رئيس بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك حول سبل دعم وتعزيز أوجه السلم والأمن والتنمية فى أفريقيا.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بالتقاط صورة جماعية لمختلف رؤساء الدول والحكومات للبلدان الأفريقية، ومسئولي مفوضية الاتحاد الأفريقي، المشاركين في فعاليات هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي.