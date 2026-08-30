أزمة جديدة تضرب الزمالك.. فاركو يطالب بـ27 مليون جنيه

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي فاركو ضد نادي الزمالك، بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بصفقتي انتقال الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف إلى القلعة البيضاء.

فاركو

وأوضح أحمد عبد الباسط أن نادي فاركو تقدم بشكوى رسمية أمام لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الزمالك، مطالبًا بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وفقًا للأقساط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الناديين.

وبحسب ما ورد في الشكوى، تصل قيمة المستحقات المتأخرة إلى 27 مليون جنيه، موزعة بين صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف.

وتبلغ المستحقات المتأخرة في صفقة انتقال عمرو ناصر 18 مليون جنيه، بواقع ثلاثة أقساط لم يلتزم الزمالك بسدادها، فيما تبلغ مستحقات صفقة أحمد شريف 9 ملايين جنيه، بواقع ثلاثة أقساط أخرى.

وأشار فاركو في شكواه إلى أن المستحقات المالية المتأخرة تعود إلى الفترة من ديسمبر الماضي وحتى يوليو، مؤكدًا أن الزمالك لم يلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وتأتي شكوى فاركو في ظل استمرار تداعيات الملفات المالية داخل نادي الزمالك، حيث يسعى النادي السكندري للحصول على مستحقاته وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند إتمام صفقتي انتقال الثنائي إلى صفوف الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة في الشكوى المقدمة من فاركو، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعلاقة بين الأندية والعقود المبرمة بينها.