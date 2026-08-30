الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت بمعسكر مغلق

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، استعداداته الأخيرة لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويخوض لاعبو الزمالك مرانهم الأخير في السابعة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يعقد الجهاز الفني جلسة عقب المران للاستقرار على قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة.

ومن المقرر أن يتسم المران بالجانب الاستشفائي وتخفيف الأحمال، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع بتروجت في الثامنة مساء غدٍ، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق هدفه من اللقاء.