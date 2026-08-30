قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات بجامعة السويس بتكلفة 1.722مليار جنيه
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
إيران كلمة السر.. التفاصيل الكاملة لأزمة فرع بنك مصر في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بتروجت بمعسكر مغلق

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، استعداداته الأخيرة لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويخوض لاعبو الزمالك مرانهم الأخير في السابعة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يعقد الجهاز الفني جلسة عقب المران للاستقرار على قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة.

ومن المقرر أن يتسم المران بالجانب الاستشفائي وتخفيف الأحمال، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع بتروجت في الثامنة مساء غدٍ، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق هدفه من اللقاء.

الزمالك نادي الزمالك معسكر الزمالك منتخب السويس بتروجيت الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

حريق مستشفى كفر الزيات

صحة الغربية: لا توجد إصابات في المرضى والعاملين بمستشفى كفر الزيات

جثة

التصريح بدفن جثامين 3 ضحايا في حادث تصادم عدة سيارات على طريق شبرا – بنها الحر

المحطة

الإنتهاء من جميع أعمال تطوير محطة سكة حديد القصاصين ديسمبر المقبل

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد