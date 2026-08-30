إلغاء المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا.. هل هناك أسباب سياسية؟

ألغت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا للجنة التحكيم الدولية، في خطوة غير معتادة قبيل انطلاق الدورة الثالثة والثمانين من المهرجان، المقررة في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

كان من المفترض أن يلتقي أعضاء لجنة التحكيم بالصحفيين في مؤتمر على جزيرة ليدو، إلا أن إدارة المهرجان ألغت اللقاء بحجة تعارض في المواعيد.

وتدرس الإدارة حاليًا تنظيم حفل ترحيبي بديل يتيح للصحفيين فرصة التواصل مع أعضاء اللجنة بشكل غير رسمي.

تتولى المخرجة والممثلة ماجي جيلينهال رئاسة لجنة تحكيم هذا العام، وتضم اللجنة في عضويتها:

المخرجة التونسية كوثر بن هنية

الموسيقي دانيال بلومبرج

الأستاذ الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي

المخرج الفرنسي زافييه جيانولي

المخرجة الأفغانية شهربانو سادات

المخرج الهونج كونجي جوني تو

فتح قرار الإلغاء الباب أمام تساؤلات حول وجود أبعاد سياسية خلفه، خصوصًا أن الدورة الحالية تُقام في ظل نقاشات محتدمة مرتبطة بالحرب على غزة ودور المهرجانات السينمائية الكبرى في التعامل مع القضايا الدولية الحساسة.

غير أن إدارة المهرجان نفت أي علاقة بين القرار والسياسة، وأكدت أن السبب الوحيد هو تعارض جدول المواعيد.