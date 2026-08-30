أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

تمكنت المسنة الأمريكية شيلبا كاترتون، البالغة 83 عامًا، من مغادرة دار الرعاية التي كانت تقيم بها، دون أن يلاحظها العاملون.



كانت تعاني من الخرف وغير قادرة على الكلام

وبحسب الدعوى القضائية، كانت كاترتون تعاني من الخرف وغير قادرة على الكلام، ما جعلها غير قادرة على طلب المساعدة عند تعرضها للخطر.



الباب المفتوح يثير اتهامات بالإهمال

واتهم محامي العائلة أحد العاملين في دار الرعاية بترك الباب مفتوحًا، ما سمح للمسنة بالخروج دون مراقبة.



جلست في الخارج.. والخطر كان يقترب

جلست المسنة في الخارج لفترة، دون أن تدرك أن سربًا من النمل الناري كان على وشك مهاجمتها.





سرب من النمل الناري يهاجمها

ظهر السرب وبدأ في مهاجمتها، لتتعرض المسنة لعدد هائل من اللدغات خلال فترة وجودها بالخارج.