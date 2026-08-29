مصر مش بس تداوي .. نقيب الأطباء يتحدث عن السياحة العلاجية وحماية الدكتور

شارك الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لـ«دلتا فورم للخصوبة»، الذي عقد يومي 27 و28 أغسطس بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر مصباح، أستاذ النساء والحقن المجهري بطب المنصورة ورئيس المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

وتقدم نقيب أطباء مصر بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور ياسر مصباح وأعضاء اللجنة المنظمة وجميع أعضاء الفورم، على دعوتهم، مشيدا بما تضمنه المؤتمر من جلسات علمية وحوارية تناولت أحدث المستجدات في مجالات الخصوبة والحقن المجهري والمناظير وطب الذكورة وتكنولوجيا الإخصاب.

وشارك الدكتور أسامة عبد الحي في جلستين محوريتين ضمن فعاليات المؤتمر، جاءت الأولى تحت عنوان: «مناقشة دور قانون المسؤولية الطبية في حماية الأطباء».

قانون المسؤولية الطبية

وتناولت الجلسة أهمية قانون المسؤولية الطبية في توفير الحماية القانونية للأطباء، ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القانون، حيث أكد المشاركون أن إقرار قانون للمسؤولية الطبية كان مطلبا جوهريا للأطباء طال انتظاره، ويمثل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.

كما شارك نقيب الأطباء في جلسة أخرى تناولت السياحة العلاجية ودور مصر فيها، وسبل تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية للعلاج، والاستفادة من الإمكانات الطبية والخبرات المصرية في دعم هذا القطاع.

وشهد المؤتمر عددا كبيرا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت أحدث التطورات في مجالات الخصوبة والمناظير والحقن المجهري وطب الذكورة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية متخصصة، من بينها ورشة حول تجميد وفك الأجنة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد صبحي، أستاذ تكنولوجيا الإخصاب المساعد بجامعة الأزهر وعضو نقابة أطباء القاهرة.

وأكد المؤتمر أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والخبراء الدوليين، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، ويعزز من قدرة مصر على مواكبة أحدث التطورات العالمية في تخصصات النساء والتوليد والخصوبة وتكنولوجيا الإخصاب.