ثابتة بدون تغيير..سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 29-8-20266؛ على مستوي السوق الرسمية.

العملات العربية اليوم

وسجل سعر العملات العربية استقرارا دون تغيير منذ اخر يوم عمل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.35 جنيها للشراء و 13.9 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي 163.4 جنيها للشراء و 163.91 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.65 جنيها للشراء و 13.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

ووصل سعر الدينار البحريني 133 جنيها للشراء و 133.39 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 130.25 جنيها للشراء و 130.63 جنيها للبيع .

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 13.75 جنيها للشراء و 13.79 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 70.63 جنيها للشراء و 71.02 جنيها للبيع.