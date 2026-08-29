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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يفجّر دارًا للمسنين في بلدة حولا جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
القسم الخارجي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير استهدفت دارًا للمسنين في بلدة حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وتأتي العملية في إطار التحركات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في عدد من مناطق جنوب لبنان، والتي تشمل عمليات تفجير وتجريف واستهداف مبانٍ ومنشآت في البلدات القريبة من الحدود.

وكانت بلدة حولا قد شهدت خلال الأيام الماضية أعمال تجريف طالت عددًا من المباني، بالتزامن مع تصاعد العمليات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

ولم تتوافر، حتى الآن، معلومات رسمية بشأن وقوع ضحايا جراء تفجير دار المسنين، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي يوضح أسباب استهداف المبنى أو طبيعة الهدف منه.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا، رغم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة، فيما تتكرر الغارات وعمليات القصف والتفجير في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان.

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