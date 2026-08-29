جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد

يستعد مسؤولو النادي الأهلي لعقد جلسة جديدة مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة سموحة، من أجل حسم ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد الجديد، في ظل رغبة إدارة الأهلي في الإبقاء على الحارس ضمن صفوف الفريق، خاصة مع الاعتماد عليه كأحد العناصر المهمة في مركز حراسة المرمى.

ويسعى مسؤولو الأهلي خلال الجلسة إلى إقناع مصطفى شوبير بالموافقة على تجديد عقده دون وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن الفريق لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، باعتبار أن النادي يرغب في الحفاظ على حقوقه وضمان استمراره مع الفريق.

وفي المقابل، يترقب شوبير الحصول على ضمانات بشأن مستقبله وفرص مشاركته، إلى جانب مناقشة إمكانية خوض تجربة احتراف خارجية في حال وصول عرض مناسب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الجلسة المرتقبة ضمن محاولات إدارة الأهلي لإنهاء ملف التجديد في أقرب وقت، والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، خاصة في ظل تمسك النادي باستمرار الحارس ورفض رحيله في الوقت الحالي.

راحة سلبية لـ الأهلي بعد الفوز على دلفي وديا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق الفوز على دلفي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين صباح اليوم على ‏ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.‏

أهداف الأهلي في مباراة دلفي



سجل للأهلي سفيان بن جديدة وأقطاي عبدالله، فيما دفع الجهاز الفني بالعديد من اللاعبين في ضوء تجهيز الجميع للمباريات ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة ‏الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.‏