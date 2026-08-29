أشرف بن شرقي .. بصمة هجومية تتحدث بالأرقام داخل الأهلي

لم يعد المغربي أشرف بن شرقي مجرد لاعب يمتلك حلولًا فردية في الثلث الهجومي للنادي الأهلي، بل أصبح أحد الأسماء التي تترك تأثيرًا مباشرًا على نتائج الفريق، وهو ما تؤكده أرقامه منذ ارتداء القميص الأحمر.

أرقام مميزة المغربي بن شرقي

ومع انطلاقة الموسم الحالي، واصل بن شرقي تأكيد حضوره بعدما سجل هدف الأهلي في شباك زد، إلى جانب مساهمته في صناعة هدف، ليحصل على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن نالها في مواجهة إنبي والشرقية بالجولة الأولى.

وبالوصول إلى هدفه الأخير، أصبح في رصيد بن شرقي 10 أهداف بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجلها خلال 55 مباراة، فضلًا عن صناعة 13 هدفًا لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته المباشرة إلى 23 هدفًا، وهو رقم يعكس حجم تأثيره في الجانب الهجومي.

بن شرقي ملك الحلول الجديد في الأهلي

ويكشف توزيع أهداف اللاعب عن تركيز واضح على بطولة الدوري المصري، التي شهدت تسجيله 9 أهداف من إجمالي أهدافه مع الأهلي، بينما جاء الهدف المتبقي خلال منافسات بطولة السوبر المصري.

ويحظى الزمالك بمكانة خاصة في قائمة ضحايا بن شرقي، بعدما تمكن اللاعب من هز شباكه 4 مرات بقميص الأهلي، وهو ما يمثل 40% من أهدافه مع الفريق الأحمر. أما الأهداف الستة الأخرى، فجاءت أمام الاتحاد السكندري وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية وزد وسيراميكا كليوباترا وإنبي.

ولا تتوقف أهمية بن شرقي عند تسجيل الأهداف، إذ تكشف أرقام صناعة الأهداف عن امتلاكه قدرة واضحة على مساعدة زملائه في الوصول إلى المرمى، ما يجعله ورقة هجومية متكاملة.

ومع استمرار الموسم، تبدو الأنظار متجهة إلى بن شرقي لمعرفة ما إذا كان سيواصل معدله الحالي، ويضيف المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز مفاتيح اللعب داخل الأهلي.