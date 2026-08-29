تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري «إيمان عبد اللطيف» تغطية خاصة حول تفاصيل «السيطرة على مضيق هرمز»، مشيرة إلى أن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، أعلنت أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، ورفضت ما سمّته «المزاعم الأمريكية» بأن الممر المائي مفتوح أمام الشحن الدولي.

وقالت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» في بيان، إن «السيطرة التي تمارسها قوات الجمهورية على مضيق هرمز الاستراتيجي كاملة وحاسمة».

وأكدت أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى انتهاء «العدوان» الأمريكي، والوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين ونصف الشهر، والذي انتهى أجله منذ ذلك الحين.