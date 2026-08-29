موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، تتجه أنظار ملايين المستفيدين في مصر 11.5 مليون مستحق، نحو محركات البحث لمعرفة التفاصيل الرسمية، حيث تشهد هذه الفترة اهتماماً واسعاً لمعرفة مواعيد الصرف الدقيقة وأماكن الحصول على المستحقات بكل سهولة، تزامناً مع الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات المالية، وكذلك خطوات الاستعلام السريع الكترونيا.



موعد صرف معاشات سبتمبر 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر.

ويستمر الصرف على مدار الشهر من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، ويسهم في تقليل الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف.

كيفية الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات التعرف على تفاصيل مستحقاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وفرت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة معاشات سبتمبر 2026 إلكترونيًا وبيانات الصرف، عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاستعلام عن المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) ادخل إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هنــــــــا.

2) أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.

3) اضغط على زر «عرض» للاطلاع على قيمة المعاش وبيانات وتفاصيل الاستحقاق.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدة قنوات لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة خيارات متعددة للحصول على مستحقاتهم، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي «ATM».

- مكاتب البريد المصري.

- فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المعاشات.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

حقيقة زيادة المعاشات

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، حيث أوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

وأكد عوض أن الهيئة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.