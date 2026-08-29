ضبط المتهم بدهس فتاة برج العرب عقب هروبه عامين من تنفيذ حكم الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السائق المتهم بدهس فتاة برج العرب، عقب هروبه لمدة عامين من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده في الواقعة، بالحبس 6 أشهر.

شهد طريق برج العرب بمحافظة الإسكندرية أمام شركة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، حادثًا مروعا إثر قيام سائق سيارة أجرة بدهس فتاة في العقد الثالث من العمر، وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا، وقام بعدها بتسليم نفسه لقسم الشرطة، عقب البحث عليه، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كشفت أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.

وأثناء وقوف المجني عليها على جانب الطريق، وأثناء ذلك قام سائق السيارة بالرجوع بالسيارة بسرعة جنونية للخلف واصطدم بالمجني عليها وقام بعدها بنفس السرعة للأمام والضحية أسفل السيارة، وتركها غارقة في دمائها بين الحياة والموت، وفر هاربًا.

حضرت سيارة الإسعاف وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى العامرية العام، ونظرًا لسوء حالتها تم تحويلها إلى مستشفى آخر، وتبين إصابة المجني عليها بارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة بالعمود الفقري والقفص الصدري والحوض، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة داخل الرعاية المركزة، لتجري عمليات جراحية.