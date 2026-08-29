شخصان مقتولان بشقة في المرج.. وجهات التحقيقات تطلب تقرير الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق سرعة إعداد وإرسال التقرير الطبي للطب الشرعي عن الصفة التشريحية لجثتي شخصين عثر عليهما مقتولان داخل أحد المنازل في منطقة المرج، لبيان سبب الوفاة.

من جانبها، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثتي شخصين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، عقب ورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل العقار، وسط جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب حدوثها.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص عُثر على جثتي شخصين داخل الشقة، وتبين وجود آثار طعنات بأماكن متفرقة من جسديهما.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة، وبيان ما إذا كانت الإصابات التي لحقت بهما هي السبب المباشر في الوفاة، وطلبت جهات التحقيق التحريات الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد هوية المجني عليهما، وكشف آخر المترددين على مكان الواقعة، وصولًا إلى تحديد المسؤول عن ارتكاب الجريمة حال ثبوت وجود شبهة جنائية.

وستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وسكان العقار والمناطق المحيطة به، لجمع المعلومات التي قد تساعد في كشف تفاصيل الواقعة، بالتزامن مع تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من العقار، لرصد أي تحركات أو أشخاص قد يكون لهم صلة بالحادث.