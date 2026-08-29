التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

يعاني كثير من الأشخاص من التبول المتكرر ليلًا، ما يؤدي إلى الاستيقاظ أكثر من مرة أثناء النوم والشعور بالتعب في اليوم التالي. وفي بعض الحالات، قد يكون توقيت شرب المياه قبل النوم أحد العوامل التي تزيد الحاجة إلى دخول الحمام خلال الليل.

لكن هل يجب التوقف عن شرب المياه قبل النوم؟ وما الوقت المناسب لآخر كوب؟

الحقيقة أنه لا توجد ساعة ثابتة تناسب الجميع، لكن يمكن تنظيم توقيت تناول السوائل بحيث يحصل الجسم على احتياجاته من المياه خلال النهار، مع تقليل كميات السوائل في الساعات الأخيرة قبل النوم.

متى يكون أفضل وقت لآخر كوب مياه قبل النوم؟

إذا كان الشخص يستيقظ كثيرًا للتبول، فقد يكون من المفيد تقليل تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم بنحو ساعتين إلى ثلاث ساعات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

على سبيل المثال، إذا كان موعد النوم الساعة 11 مساءً، يمكن أن تكون آخر كمية كبيرة من المياه في حدود الساعة 8 أو 9 مساءً، مع إمكانية تناول رشفات صغيرة لاحقًا عند الشعور بالعطش.

والهدف ليس منع المياه تمامًا قبل النوم، وإنما تجنب شرب كمية كبيرة دفعة واحدة في وقت قريب من النوم.

هل شرب المياه قبل النوم يسبب كثرة التبول؟

شرب كمية كبيرة من المياه خلال فترة قصيرة قبل النوم قد يزيد امتلاء المثانة أثناء الليل، وبالتالي قد يضطر الشخص إلى الاستيقاظ للتبول.

لكن التبول الليلي لا يكون دائمًا بسبب شرب المياه، فقد يرتبط بعوامل أخرى مثل تناول الكافيين مساءً، أو بعض الأدوية، أو اضطرابات النوم، أو مشاكل المثانة والجهاز البولي.

لذلك إذا كان الشخص يستيقظ عدة مرات كل ليلة للتبول رغم تقليل السوائل قبل النوم، فمن المهم البحث عن السبب بدلًا من تقليل المياه بشكل مبالغ فيه.

ماذا عن الرجال وتضخم البروستاتا؟

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

عند الرجال، يمكن أن يكون تضخم البروستاتا الحميد أحد أسباب كثرة التبول ليلًا.

فمع تضخم البروستاتا قد يضيق مجرى البول، ما يؤدي إلى صعوبة تفريغ المثانة بالكامل، وقد تظهر أعراض مثل ضعف تدفق البول، وصعوبة بدء التبول، والحاجة المتكررة لدخول الحمام.

وفي هذه الحالة، تقليل المياه قبل النوم قد يساعد على تقليل عدد مرات الاستيقاظ، لكنه لا يعالج تضخم البروستاتا نفسه.

كما أن الرجل الذي يعاني من أعراض بولية مستمرة يجب ألا يعتمد على تقليل السوائل فقط، لأن السبب قد يحتاج إلى تقييم وعلاج.

هل يجب الامتناع عن المياه قبل النوم تمامًا؟

لا، ليس من الأفضل منع المياه بشكل كامل لمجرد تجنب دخول الحمام.

إذا شعر الشخص بالعطش قبل النوم، يمكنه تناول كمية مناسبة من المياه بدلًا من تجاهل العطش. كما أن احتياجات السوائل تختلف من شخص إلى آخر وفقًا للعمر والنشاط ودرجة حرارة الجو والحالة الصحية.

ويحتاج بعض الأشخاص إلى تنظيم السوائل بطريقة مختلفة بناءً على تعليمات الطبيب، خصوصًا إذا كانوا يعانون من أمراض معينة أو يتناولون أدوية تؤثر في توازن السوائل.

مشروبات يفضل تجنبها في المساء

إذا كان الهدف هو تقليل التبول المتكرر ليلًا، فلا يتعلق الأمر بالمياه فقط، بل من المفيد الانتباه إلى المشروبات التي يتم تناولها في المساء.

ومن بينها المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي وبعض مشروبات الطاقة، لأنها قد تزيد الحاجة إلى التبول لدى بعض الأشخاص، كما قد تؤثر في جودة النوم.

كما يفضل تجنب شرب كميات كبيرة من أي مشروب قبل النوم مباشرة.

نصائح لتقليل التبول أثناء الليل

يمكن اتباع بعض العادات البسيطة التي تساعد على تقليل الاستيقاظ ليلًا، ومنها:

توزيع شرب المياه على مدار اليوم بدلًا من تناول كمية كبيرة في المساء.

تقليل السوائل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات إذا كان ذلك مناسبًا.

تجنب الإفراط في القهوة والشاي والمشروبات المحتوية على الكافيين في المساء.

دخول الحمام قبل النوم مباشرة.

تجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات مع وجبة العشاء.

الانتباه إلى الأدوية التي قد تزيد التبول، وعدم تغيير مواعيدها دون استشارة الطبيب.

تسجيل عدد مرات الاستيقاظ للتبول لمدة عدة أيام، خاصة إذا كانت المشكلة متكررة.

متى يكون التبول ليلًا علامة تحتاج إلى فحص؟

الاستيقاظ مرة واحدة ليلًا للتبول قد يحدث لدى بعض الأشخاص، لكن الاستيقاظ المتكرر بشكل مزعج يستحق الانتباه، خاصة إذا كان جديدًا أو يزداد مع الوقت.

ويجب مراجعة الطبيب إذا كان التبول الليلي مصحوبًا بحرقة أو ألم أثناء التبول، أو دم في البول، أو ضعف واضح في تدفق البول، أو صعوبة في بدء التبول، أو الشعور بعدم إفراغ المثانة.

كما أن العطش الشديد مع كثرة التبول، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو تورم الساقين، من الأعراض التي تستدعي تقييمًا طبيًا لمعرفة السبب.