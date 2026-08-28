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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 29 أغسطس وحتى الأربعاء 02 سبتمبر 2026، معلنة تشكيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة
وتتراجع الحرارة على السواحل الشمالية لتتراوح العظمى بين (29 إلى 31 درجة)، وعلى القاهرة والوجه البحري بين (34 إلى 35 درجة)، وعلى شمال الصعيد بين (35 إلى 37 درجة).

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، استمرار نشاط الشبورة المائية، حيث تتكون صباحًا من (الساعة 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض الطرق.

أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة
ويظل هناك نشاط للرياح ورمال مثارة، حيث يشهد الطقس نشاط رياح أحيانًا يومي السبت 29 والأحد 30 أغسطس على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها من (30 إلى 45 كم/س)، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن فرص سقوط الأمطار، تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة يومي السبت 29 والأحد 30 أغسطس على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة
وعن درجات الحرارة المتوقعة في الظل (العظمى والمحسوسة)، تكون كالتالي:

1. السبت 29 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)
السواحل الشمالية: العظمى 30° (المحسوسة 34°)
شمال الصعيد: العظمى 37° (المحسوسة 39°)
جنوب الصعيد: العظمى 42° (المحسوسة 43°)

2. الأحد 30 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° (المحسوسة 36°)
السواحل الشمالية: العظمى 29° (المحسوسة 32°)
شمال الصعيد: العظمى 35° (المحسوسة 37°)
جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)

3. الإثنين 31 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° (المحسوسة 36°)
السواحل الشمالية: العظمى 30° (المحسوسة 34°)
شمال الصعيد: العظمى 35° (المحسوسة 37°)
جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)

4. الثلاثاء 01 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)
السواحل الشمالية: العظمى 31° (المحسوسة 35°)
شمال الصعيد: العظمى 36° (المحسوسة 38°)
جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)

5. الأربعاء 02 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)
السواحل الشمالية: العظمى 31° (المحسوسة 35°)
شمال الصعيد: العظمى 37° (المحسوسة 39°)
جنوب الصعيد: العظمى 41° (المحسوسة 42°)

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جميع المواطنين والجهات المعنية، بضرورة متابعة التحديثات والبيانات اليومية الصادرة عنها أولاً بأول.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة

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