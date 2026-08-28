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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشامي يوجه رسالة مؤثرة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن

الشامي يوجه رسالة مؤثرة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن
الشامي يوجه رسالة مؤثرة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن
أوركيد سامي

وجّه الفنان السوري الشامي رسالة دعم ومساندة إلى الفنانة السعودية داليا مبارك، عقب إعلانها قرار اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة الفنية، معربًا عن تقديره الكبير لموهبتها وصوتها، ومتمنيًا لها الخير والسلام في المرحلة المقبلة.

وشارك الشامي متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه الرسمي في موقع «إنستغرام»، صورة للفنانة داليا مبارك، وأرفقها برسالة حملت الكثير من مشاعر التقدير والتعاطف، مشيدًا بما تمتلكه من موهبة فنية وصوت مميز وإحساس خاص.

وقال الشامي في رسالته: «داليا مبارك موهبة عظيمة، وصوت وإحساس قليل ما سمعت متلهن، وبعرف مجتمع مريض متعبك، بس نحن كتير منحبك كلنا، ومنتمنى تكوني بخير وناطرين رجعتك».

وتأتي رسالة الشامي في أعقاب إعلان داليا مبارك اعتزالها الفن، وهو القرار الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها، خاصة أنها قدمت خلال السنوات الماضية مجموعة من الأعمال التي رسخت حضورها في الساحة الغنائية الخليجية والعربية.

تعاون فني جمع الشامي وداليا مبارك

وجاءت رسالة الشامي في ظل العلاقة الفنية التي جمعته بداليا مبارك خلال الفترة الأخيرة، إذ شاركا في الموسم الجديد من برنامج «ذا فويس كيدز» إلى جانب الفنان رامي صبري، ضمن لجنة تحكيم شهدت العديد من المواقف والتجارب المختلفة خلال منافسات البرنامج.

وشكلت مشاركة داليا مبارك في البرنامج محطة لافتة في مسيرتها، حيث سبق أن تحدثت عن أهمية هذه التجربة بالنسبة إليها، مؤكدة أنها ساعدتها على استعادة جزء من شغفها وثقتها بنفسها، إلى جانب ما منحته لها من فرصة للالتقاء بالمواهب الشابة ومتابعة تجاربهم عن قرب.

وشهد الموسم أيضًا تتويج أحد مواهب فريق داليا مبارك، في واحدة من أبرز محطاتها الفنية الأخيرة، قبل أن تكشف بشكل رسمي عن قرارها بالابتعاد عن المجال الفني.

داليا مبارك تكشف أسباب اعتزالها الفن

وكانت داليا مبارك قد أعلنت قرار اعتزالها الفن من خلال حسابها على «إنستغرام»، موضحة أنها قررت وضع حد لمسيرتها الفنية والتوجه إلى مرحلة جديدة من حياتها.

وكشفت الفنانة السعودية أن لديها عددًا من المشاريع الأخيرة التي ترغب في تقديمها قبل الاعتزال، من بينها مشروع يجمعها بمجموعة من المواهب التي شاركت معها في برنامج «ذا فويس كيدز»، بالإضافة إلى عمل فني يجمعها بابنتيها لي لي وسمر، على أن يكون ذلك بمثابة ختام لمسيرتها قبل الابتعاد رسميًا عن الساحة.

وأوضحت داليا مبارك أن قرارها لم يكن سهلًا، مشيرة إلى أن الفن ترك أثرًا كبيرًا في حياتها، وأن مسيرتها الفنية أخذت منها الكثير على المستوى الشخصي، سواء من روحها أو صحتها أو إنسانيتها، وهو ما جعلها تشعر بأنها لم تعد قادرة على تقديم المزيد بالشكل الذي تطمح إليه.

كما حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها وكل من دعمها وساندها طوال مشوارها الفني، معربة عن اعتذارها وحزنها لاتخاذ هذه الخطوة، ومؤكدة أن القرار جاء بعد تفكير وتجربة طويلة.

وفي المقابل، حظي قرارها بتفاعل كبير من الجمهور وعدد من زملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن تقديرهم لمسيرتها وموهبتها، فيما جاءت رسالة الشامي لتؤكد دعمه لها وتمنياته بأن تكون بخير، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال عودتها إلى الغناء مستقبلًا.

ورغم إعلان اعتزالها، يبدو أن داليا مبارك تستعد لإغلاق صفحتها الفنية بمجموعة من الأعمال التي تحمل طابعًا خاصًا، لتكون بمثابة خاتمة لمسيرة امتدت لسنوات، تركت خلالها بصمتها في الأغنية الخليجية وقدمت عددًا من الأعمال التي حظيت بمتابعة واهتمام الجمهور.

الشامي داليا مبارك اخبار الفن نجوم الفن

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