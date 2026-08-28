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الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تعيد رسم خريطة التجارة في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تعيد رسم خريطة التجارة في مصر

مجال المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية
مجال المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية
حسام الفقي

تسعى مصر للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس لتكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية والوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات .

وتعد الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.:

في مجال المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية :
يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

وتم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية  [ السـادس من أكتوبر  - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – مدينة الأثاث – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق – قسطل - أرقين – السلوم  – الطور – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – مرسى مطروح – العاصمة الجديدة – قنا – توشكى – أبو سمبل – المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية ( حوض المتراس - نجع إسو والألومنيوم ) المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ] وتم الآتي :
وقام رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية/يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف  ODP.
وتم اسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة  MSC العالمية  وتم البدء في الانشاءات. 
وتم التعاقد مع شركة ماك للسيارات لانشاء مصنع تصنيع وتجميع للسيارات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عام علي مساحة 30 فدان بالمنطقة اللوجيستية بأكتوبر وتم البدء في الانشاءات .
 

تم التعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام لانشاء مصنعين علي مساحة 40 فدان ببرج العرب وتم البدء فى الإنشاءات  .
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شكاي بورتس" بشأن رغبتها في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 133 فداناً.
وفي إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :
 

وقام رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .
- جار تطوير ميناء طابا البري .

الموانئ البرية مستوي الخدمات اللوجيستية مجال المواني البرية

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