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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تانك 700 موديل 2027.. المواصفات الكاملة وسعرها في السعودية| صور

تانك 700 موديل 2027
تانك 700 موديل 2027
صبري طلبه

تنتمي تانك 700 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنطلق في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات التي تشمل وسائل الأمان وعناصر الرفاهية وأنظمة التحكم، إلى جانب تصميم رياضي من فئة الـ SUV.

محرك تانك 700 موديل 2027

تعتمد تانك 700 موديل 2027 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، وهو محرك V6 توين تيربو بسعة 3.0 لتر، وتنتج المنظومة قوة تبلغ 355 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 560 نيوتن متر، مع ارتباط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات. وتحصل السيارة على نظام دفع رباعي 4WD.

تانك 700 موديل 2027

أبعاد السيارة تانك 700 موديل 2027

تأتي السيارة ضمن فئة SUV الكبيرة، إذ يبلغ طولها 5,090 مم، في حين يصل عرضها إلى 2,061 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,952 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,000 مم، مع جنوط قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات تانك 700 موديل 2027

تحصل المقاعد على فرش من الجلد الفاخر، بينما يأتي مقعد السائق والمقعد الأمامي للراكب مع إمكانية التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، مع شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 16.2 بوصة.

تانك 700 موديل 2027

وتدعم الشاشة تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 16 مكبر، نظام تكييف الهواء بتشغيل أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.

تانك 700 موديل 2027 ووسائل الحماية والأمان

تضم تانك 700 مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، من بينها المكابح الطارئة الذاتية ونظام التحذير من التصادم الأمامي، كما تحصل على نظام لقراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمنه، إلى جانب نظام مراقبة المنطقة العمياء.

تانك 700 موديل 2027

وتعتمد السيارة على حساسات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا خارجية بزاوية 360 درجة توفر رؤية محيطية للسيارة، مع منظومة المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للحماية، تشمل المنطقة الامامية والجانبية.

سعر تانك 700 موديل 2027 في السعودية

تبدأ أسعار تانك 700 موديل 2027 في السوق السعودي من 244,950 ريال. 

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