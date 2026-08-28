هيونداي تقدم باليسيد هاي روف موديل 2027 رسميًا

كشفت هيونداي رسميًا في كوريا الجنوبية عن باليسيد هاي روف موديل 2027، لتضيف نسخة جديدة إلى عائلة باليسيد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتأتي السيارة هيونداي باليسيد هاي روف بتعديلات تركز بصورة أساسية على المظهر الداخلي وتقديم مستوى أعلى من التجهيزات، مع تصميم خارجي مختلف وخاصة ناحية السقف.

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 والتصميم

يتمثل التغيير الأبرز في باليسيد هاي روف في تصميم السقف، الذي ارتفع بمقدار 240 ملم مقارنة بالنسخة القياسية، لتصل بذلك الزيادة في الارتفاع إلى مستوى يمنح المقصورة مساحة رأس أكبر.

ويبلغ الارتفاع الإجمالي للسيارة 2,005 ملم، وهو ما ينعكس مباشرة على رحابة المقصورة وطبيعة الاستخدام الداخلي، خصوصًا بالنسبة للركاب في الصفوف الخلفية، مع مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا ومزودة بإشارات ضوئية.

وحصلت السيارة على جنوط خاصة متعددة الأضلاع بقياس 21 بوصة، مزودة بإطارات من بيريللي، كما تأتي بنظام تعليق إلكتروني، إلى جانب مقدمة ذات تصميم حاد تضم مصابيح أمامية كبيرة بتكوين ثلاثي الإضاءة وشبكة أمامية كبيرة الحجم.

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تجهيزات هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تأتي السيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 بشاشة ترفيهية كبيرة بقياس 21.4 بوصة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق ونظام صوتي ترفيهي.

كما تتضمن المقصورة نظام تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV-C، صمم للمساعدة في الحد من وجود البكتيريا والفيروسات والفطريات داخل المقصورة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومساحات تخزين داخلية.

وتعتمد هيونداي في باليسيد هاي روف موديل 2027 على زيادة الارتفاع كعنصر رئيسي لتمييز السيارة، مع إضافة تجهيزات خارجية وداخلية خاصة، حيث يجمع الطراز بين هيكل SUV كبير وتعديلات واضحة على السقف والمقصورة، إلى جانب تجهيزات تشمل الشاشة الكبيرة والإضاءة الداخلية، وباقة من التقنيات.