قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه
ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟
متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها
ترامب يتحرك لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.. اجتماع مرتقب مع شركات النفط
حريق يلتهم عددا من أشجار النخيل بقرية الحلة بالأقصر
إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو
كارثة نيبال والتبت.. مئات المفقودين بينهم إسرائيليين والفيضان يمحو بلدات من الخريطة
«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة
ترامب: إيران تتوسل لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية
أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه

محمد هاني
محمد هاني
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق أيضًا يقترب من التوقيع على عقود التجديد مع النادي، ويحظى بتقدير كبير، والنادي عرض عليه 25 مليون جنيه بالإضافة لعشرة ملايين مكافآت وبنود إضافية، واللاعب كان قد طلب 45 مليون جنيه لكن طلبه من الصعب تنفيذه لأن النادي لن يتجاوز السقف المالي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: محمد هاني خفض مطالبه من 45 مليون إلى 40 مليون سنويًا بعيدًا عن البونص تمامًا، فهو يريد الحصول على المبلغ كاملًا.

وأكد: الأهلي وضع نظام مالي جديد للعقود، لن يتنازل عنه مهما حدث، وقام بحسم الملف الأصعب الخاص بـ إمام عاشور.

محمد هاني الاهلي عقد محمد هاني اخبار محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

ترشيحاتنا

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد