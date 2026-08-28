مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق أيضًا يقترب من التوقيع على عقود التجديد مع النادي، ويحظى بتقدير كبير، والنادي عرض عليه 25 مليون جنيه بالإضافة لعشرة ملايين مكافآت وبنود إضافية، واللاعب كان قد طلب 45 مليون جنيه لكن طلبه من الصعب تنفيذه لأن النادي لن يتجاوز السقف المالي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: محمد هاني خفض مطالبه من 45 مليون إلى 40 مليون سنويًا بعيدًا عن البونص تمامًا، فهو يريد الحصول على المبلغ كاملًا.

وأكد: الأهلي وضع نظام مالي جديد للعقود، لن يتنازل عنه مهما حدث، وقام بحسم الملف الأصعب الخاص بـ إمام عاشور.