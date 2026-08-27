وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد إصابته بـ«الحزام الناري»، وسط حالة من القلق بين محبيه وجمهوره.

وبحسب المعلومات المتداولة، خضع بيومي فؤاد للفحوصات الطبية، وقرر الأطباء إبقاءه داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان على مدى استجابته للعلاج، خاصة أن الإصابة بالحزام الناري قد تتسبب في آلام شديدة ومضاعفات تستدعي المتابعة الطبية في بعض الحالات.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان بشكل نسبي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الطبيب المعالج لم يمنحه تصريحًا بمغادرة المستشفى حتى الآن، مؤكدًا ضرورة استكمال المتابعة الطبية والحصول على الرعاية اللازمة قبل العودة إلى المنزل.

ويعد بيومي فؤاد من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والدراما والمسرح، ونجح خلال السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل حضوره اللافت وأدائه الكوميدي المميز، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

ما هو الحزام الناري الذي أصيب به بيومي فؤاد؟

والحزام الناري، المعروف طبيًا باسم «الهربس النطاقي»، هو عدوى فيروسية تحدث نتيجة إعادة تنشيط فيروس جدري الماء الموجود في الجسم بصورة كامنة بعد الإصابة السابقة به.

وتظهر الإصابة عادة في صورة طفح جلدي مؤلم، غالبًا في منطقة محددة من الجسم، وقد يصاحبها إحساس بالحرقان أو الوخز أو الألم والحكة، كما يمكن أن تزداد شدة الألم لدى بعض الأشخاص.

ويُنصح في حالة ظهور الأعراض بالتوجه إلى الطبيب مبكرًا، إذ يمكن أن يساعد العلاج المناسب، خاصة عند البدء به في وقت مبكر، على تقليل مدة الأعراض وخطر بعض المضاعفات.

جمهور بيومي فؤاد يتمنى له الشفاء

وأثار خبر دخول بيومي فؤاد المستشفى تفاعلًا واسعًا بين محبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء وتجاوز الوعكة الصحية سريعًا، متمنين أن تتحسن حالته بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الوعكة الصحية في الوقت الذي يواصل فيه بيومي فؤاد نشاطه الفني، بعد سنوات حافلة بالمشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.