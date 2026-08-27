قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب إسرائيل.. رئيس أركان الاحتلال: "الخزينة فارغة" ولدينا أكثر من جبهة حرب
الداخلية حسمت الجدل.. شروط وحالات التنازل عن فرصة حج القرعة 1448هـ - 2027
إثيوبيون يهربون المخدرات.. حرس الحدود السعودي يضبط 900 كجم من القات
كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها
كارثة تهز نيبال.. 17 ألف طفل في قبضة الفيضانات المدمرة
إثيوبيا على صفيح ساخن .. الاتحاد الأوروبي يحذر من تجدد القتال في تيجراي
النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي لـ مونوريل غرب النيل لـ8 محطات
استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق والرسوم وموعد الاستلام
إنذار أحمر في مكة .. وأمطار رعدية وسيول وبرد على مناطق متفرقة بالسعودية
مليار دولار .. إنرجيان تجري محادثات لشراء أصول نفط وغاز لـ بي بي في مصر
بخير وفي البيت .. نجل أمل إبراهيم ينفي نقلها إلى المستشفى
المانجا تضرب مزارعي كفر الشيخ .. "بنرش 20 مرة والمحصول مفيش"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
ريهام قدري

تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد إصابته بـ«الحزام الناري»، وسط حالة من القلق بين محبيه وجمهوره.

وبحسب المعلومات المتداولة، خضع بيومي فؤاد للفحوصات الطبية، وقرر الأطباء إبقاءه داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان على مدى استجابته للعلاج، خاصة أن الإصابة بالحزام الناري قد تتسبب في آلام شديدة ومضاعفات تستدعي المتابعة الطبية في بعض الحالات.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان بشكل نسبي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الطبيب المعالج لم يمنحه تصريحًا بمغادرة المستشفى حتى الآن، مؤكدًا ضرورة استكمال المتابعة الطبية والحصول على الرعاية اللازمة قبل العودة إلى المنزل.

ويعد بيومي فؤاد من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والدراما والمسرح، ونجح خلال السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل حضوره اللافت وأدائه الكوميدي المميز، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

ما هو الحزام الناري الذي أصيب به بيومي فؤاد؟

والحزام الناري، المعروف طبيًا باسم «الهربس النطاقي»، هو عدوى فيروسية تحدث نتيجة إعادة تنشيط فيروس جدري الماء الموجود في الجسم بصورة كامنة بعد الإصابة السابقة به.

وتظهر الإصابة عادة في صورة طفح جلدي مؤلم، غالبًا في منطقة محددة من الجسم، وقد يصاحبها إحساس بالحرقان أو الوخز أو الألم والحكة، كما يمكن أن تزداد شدة الألم لدى بعض الأشخاص.

ويُنصح في حالة ظهور الأعراض بالتوجه إلى الطبيب مبكرًا، إذ يمكن أن يساعد العلاج المناسب، خاصة عند البدء به في وقت مبكر، على تقليل مدة الأعراض وخطر بعض المضاعفات.

جمهور بيومي فؤاد يتمنى له الشفاء

وأثار خبر دخول بيومي فؤاد المستشفى تفاعلًا واسعًا بين محبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء وتجاوز الوعكة الصحية سريعًا، متمنين أن تتحسن حالته بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الوعكة الصحية في الوقت الذي يواصل فيه بيومي فؤاد نشاطه الفني، بعد سنوات حافلة بالمشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

بيومي فؤاد الحالة الصحية لبيومي فؤاد مرض بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

زيزو

شبانة: الزمالك تسلم رسميا قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو

الدكتور حسام عبدالغفار

«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

ترشيحاتنا

القومي للاتصالات

"القومي للاتصالات" يعلن فتح باب التسجيل في الدبلومات المتخصصة بهندسة الاتصالات المعتمدة من "الأعلى للجامعات"

نياحة القس يوحنا جرجس

نصف قرن من الخدمة.. نياحة القس يوحنا جرجس كاهن كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية

الدكتور يحيى زكريا استشاري بمستشفى المحلة العام

نقابة الأطباء تنعى يحيى مكي استشاري العناية المركزة

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد