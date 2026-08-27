الوادي الجديد تعلن توفير 80 منحة جزئية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع جامعة حورس، توفير 80 منحة دراسية جزئية لأبناء المحافظة، وذلك في إطار دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة فرص تعليم جامعي متميزة لهم.

وأوضحت المحافظة أن المنح تتضمن 40 منحة بنسبة خصم 50% من المصروفات الدراسية، و40 منحة بنسبة خصم 25%، موزعة على عدد من الكليات، تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية، والألسن، وإدارة الأعمال، والفنون الجميلة.

وتشترط المنحة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة لعام 2026 من مدرسة حكومية مصرية، وبمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وألا يكون قد تقدم للالتحاق بأي كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

كما تتضمن شروط القبول إجراء بحث اجتماعي دقيق لتحديد العناصر الجديرة بالمنحة، مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم التقديم من خلال المراكز التكنولوجية، خلال الفترة من السبت 29 أغسطس وحتى الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مع سداد مبلغ 250 جنيهًا، بالإضافة إلى 500 جنيه رسوم جدية التقديم لأول مرة، على أن يتم اختيار المستحقين وفقًا لأعلى مجموع.

وطالبت المحافظة الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنح بتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة شهادة الثانوية العامة وبيان الدرجات، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وبحثًا اجتماعيًا، وبيان مفردات مرتب لولي الأمر، وإفادة بعدم حيازة زراعية أو عقار، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.