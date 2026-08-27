نصف قرن من الخدمة.. نياحة القس يوحنا جرجس كاهن كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية

تنيح، اليوم، القس يوحنا جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، التابعة لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد مسيرة كهنوتية امتدت لنحو 49 عامًا.

وُلد الأب المتنيح عام 1948، وسيم كاهنًا في 13 نوفمبر 1977، وبدأ خدمته الكهنوتية بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية التحرير، قبل أن يُنتدب للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية عام 1999.

وأُقيمت صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، ونيافة الأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، إلى جانب عدد من الآباء كهنة كنائس القطاع، وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أثناسيوس ولآباء كهنة القطاع في نياحة القس يوحنا جرجس، طالبًا التعزية السمائية لشعب كنيسته وأسرته، وأن يهب الله نفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع القديسين.