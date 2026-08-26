«اترك الماضي واحتفظ بالحب».. 5 مبادئ روحية للغفران والتسامح أعلنها البابا تواضروس

خلال عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة غربال بالإسكندرية، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن «قانون الغفران»، ضمن سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متأملًا في دعوة السيد المسيح إلى الغفران بلا حدود، ومؤكدًا أن التسامح يبدأ بتحرير القلب من الغضب والمرارة.

وأوضح قداسة البابا أن الغفران ليس مجرد نسيان للخطأ، لكنه قرار روحي يحفظ العلاقات ويمنح الإنسان سلامًا داخليًا، مشيرًا إلى أن التمسك بأخطاء الماضي قد يفسد علاقات الحاضر.

وحدد قداسته 5 مبادئ للغفران والتسامح:

اعرف أن كل البشر تحت الضعف.

لا تجعل الغضب ينهي علاقتك بالآخر.

اترك الماضي مكانه ولا تحمله إلى الحاضر.

لا تحمل مرارة الماضي في قلبك.

املأ قلبك بالحب، فالمحبة تجعل التسامح أسهل.

واستشهد البابا بعدد من النماذج الكتابية، منها يوسف الصديق وداود واستفانوس، إلى جانب غفران السيد المسيح لمن صلبوه، مؤكدًا أن المحبة والغفران من أهم مفاتيح الحفاظ على العلاقات وتحرير القلب من المرارة.