رغم الاستدعاءات.. جناح دودج دورانجو مهدد بالسقوط أثناء القيادة

كشفت مجموعة "ستيلانتس" (ممثلة في شركة كرايسلر) عن استدعاء جديد يشمل 74578 سيارة من طراز “دودج دورانجو” موديلات أعوام 2021 حتى 2023، إثر استمرار خلل تثبيت الجناح الخلفي (Spoiler) واحتمالية انفصاله أثناء القيادة.

وتعد هذه المرة الـ 3 التي تُستدعى فيها السيارات للسبب ذاته بعد فشل الإصلاحات المعتمدة في الحملات السابقة.

الخلل التصنيعي وتكرار عمليات الاستدعاء

يعود سبب الخلل إلى محاذاة غير دقيقة للجناح الخلفي المثبت أعلى باب الصندوق الخلفي؛ حيث يتسبب ارتفاعه عن المستوى الطبيعي في احتكاكه بسقف المركبة عند فتح الباب أو إغلاقه.

ومع الاستخدام المتكرر، يضعف تثبيت الجناح مما يؤدي إلى تلفه أو انفصاله الكامل عن المركبة أثناء السير على الطرق السريعة ليتحول إلى عائق يهدد سلامة السيارات المجاورة.

وتلقت الشركة 116 بلاغ ضمان و37 تقرير خدمة مرتبطًا بالخلل دون تسجيل أي حوادث أو إصابات.

المخاطر الميدانية والحلول المتاحة

أوضحت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن السيارات التي خضعت للإصلاح في استدعاءات سابقة أظهرت استمرار ظهور المشكلة ذاتها، مما تطلب فتح تحقيق جديد وتوسيع نطاق الاستدعاء ليضمن كافة المركبات التي جرى تجميعها بين 13 يوليو 2020 و28 مارس 2023.

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير حل هندسي دائم للمشكلة، على أن تبدأ في إرسال خطابات الإخطار الرسمية لمالكي السيارات المشمولة في الاستدعاء بدءًا من 10 سبتمبر 2026.