450 شرطيًا لتأمين مباراة ليون وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا

تشهد مدينة ليون الفرنسية، اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لاستضافة مباراة أولمبيك ليون وفنربخشة التركي، في إياب الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا

وبحسب ما ذكرته شبكة RMC Sport، سيتم نشر نحو 450 شرطيًا في مدينة ليون لتأمين المباراة، في ظل تصنيف السلطات الفرنسية اللقاء ضمن المباريات عالية الخطورة.

وتقام المباراة على ملعب «جروباما ستاديوم» في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين جماهير الفريقين ومنع حدوث أي أعمال شغب.

وكانت السلطات الفرنسية قد صنفت المباراة في المستوى الرابع من أصل خمسة على مقياس المخاطر، كما فرضت إجراءات خاصة لتنظيم دخول جماهير فنربخشة وتحركاتهم في محيط الملعب.