قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف
تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات
«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي
وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز
ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
التعليم تزف خبراً ساراً للحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة
وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر
فرنسا تجدد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير التعليم يكشف تفاصيل خطة إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الإبتدائية بحلول عام2027/ 2028
وزير الأوقاف يشهد ختم "صحيح البخاري" و"الشمائل المحمدية" للترمذي بمسجد الحسين
450 شرطيًا لتأمين مباراة ليون وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تستهدف سرقة البيانات الحساسة.. الشركات الأمريكية تواجه الهجمات السيبرانية

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية
أ ش أ

تواجه شركات أمريكية موجة متزايدة من الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهجمات برامج الفدية، التي تستهدف سرقة البيانات الحساسة وتعطيل العمليات، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الشركات على حماية أنظمتها الرقمية.

وأعلنت شركات أمريكية عديدة، بحسب تقارير إعلامية محلية، منذ بداية العام تعرضها لحوادث أمنية شملت اختراق أنظمة داخلية، وسرقة بيانات موظفين وعملاء ومرضى، وتعطيل عمليات الإنتاج والخدمات، فيما لجأ قراصنة في بعض الحالات إلى طلب فدية مقابل عدم نشر البيانات المسروقة.

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض الشهر الماضي إطلاق مجموعة تنسيق تضم مطوري الذكاء الاصطناعي ومشغلي البنية التحتية الحيوية لتبادل المعلومات بشأن الثغرات الأمنية التي تحددها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن المبادرة، رغم تسجيل اختراقات حديثة مرتبطة بوكلاء للذكاء الاصطناعي تابعين لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وشملت أبرز الحوادث المسجلة هذا العام شركة نايكي، بعدما أعلنت مجموعة قرصنة نشر 1.4 تيرابايت من بياناتها، بينما تعرضت «بامبل» و«ماتش جروب» و«كرانش بيز» و«بانيرا بريد» لهجمات سيبرانية خلال يناير.

وفي فبراير، أعلنت وين ريزورتس حصول قراصنة على بيانات موظفين، بينما تعرضت شركة الأجهزة الطبية سترايكر في مارس لهجوم تسبب في تعطيل معالجة الطلبات والتصنيع والشحن على مستوى العالم، مع تأكيد الشركة عدم تأثر خدمات المرضى والمنتجات الطبية المتصلة.

كما أعلنت هاسبرو في مارس تعرض شبكتها للوصول غير المصرح به، ما دفعها إلى تعطيل بعض الأنظمة وحذرت من احتمال تأخر تنفيذ الطلبات لأسابيع. وفي أبريل، كشفت «أوبن إيه آي» عن مشكلة أمنية مرتبطة بأداة تابعة لمطور خارجي، لكنها أكدت عدم وجود أدلة على اختراق بيانات المستخدمين أو أنظمتها أو ملكيتها الفكرية.

وفي مايو، تعرضت ويست فارماسوتيكال سيرفيسز لهجوم أدى إلى سرقة بيانات وتعطيل أنظمة، ما أثر على عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية عالمياً. كما أدى اختراق مرتبط بمجموعة «شيني هانترز» إلى تعطيل خدمات منصة «كانفاس» التعليمية التابعة لشركة «إنستركشر»، وكشف بيانات طلاب ومدارس من نحو 9 آلاف مؤسسة.

وتواصلت الهجمات خلال يونيو، إذ أعلنت نوفو نورديسك أن جهات غير مصرح لها نسخت معلومات من أنظمتها الداخلية، بما في ذلك بيانات محدودة من تجارب سريرية للمرضى، بينما تعرضت «آي ريثم هولدينجز» و«أدابت هيلث» لهجمات هندسة اجتماعية أدت إلى الوصول إلى بيانات حساسة ومعلومات صحية ومالية.

كما أفاد باحثون في يونيو بأن حملة قرصنة واسعة استهدفت أجهزة الجدران النارية وشبكات VPN التابعة لشركة فورتينت، واخترقت نحو 75 ألف نظام حول العالم، وأدت إلى سرقة كلمات مرور لدى شركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» ووكالات حكومية في أكثر من 15 دولة.

وفي يوليو وأغسطس، استهدفت الهجمات شركات كبرى أخرى، بينها كوكاكولا، وكلافر هيلث، وأبوت لابوراتوريز، وليفي شتراوس، وأوبر، وفيسيرف، وجنرال إلكتريك، وأبولو جلوبال مانجمنت، في حوادث تراوحت بين الوصول غير المصرح به وسرقة البيانات وتعطيل بعض الأنظمة.

وتشير هذه الوقائع إلى اتساع نطاق المخاطر السيبرانية التي تواجه الشركات الأمريكية، مع تنوع أساليب الهجوم بين برامج الفدية والهندسة الاجتماعية واستغلال الثغرات في البرمجيات والوصول غير المصرح به إلى الخدمات السحابية، بما يفرض ضغوطاً متزايدة على الشركات لتعزيز استثماراتها في أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء والموظفين.

أمريكية شركات أمريكية الذكاء الاصطناعي البيانات حوادث أمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

ترشيحاتنا

أرشيفية

رغم تراجع واشنطن.. خطة تهجير سكان غزة تعود للواجهة في إسرائيل

الهجمات السيبرانية

تستهدف سرقة البيانات الحساسة.. الشركات الأمريكية تواجه الهجمات السيبرانية

رئيس مجلس السلام في غزة

رئيس مجلس السلام في غزة: إعادة الإعمار مرتبطة بنزع السلاح

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد