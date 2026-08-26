الذهب يقترب من 4700 دولار.. قفزة جديدة تعيد بريق المعدن الأصفر وأسعار اليوم في مصر

يواصل سعر الذهب العالمي التحرك بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، مع اقتراب سعر أوقية الذهب من حاجز 4700 دولار، في موجة صعود قوية أعادت المعدن الأصفر إلى واجهة اهتمام المستثمرين والأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب بيانات التضخم وتحركات الدولار، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

ورغم تراجع الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ مايو، فإن المعدن الأصفر لا يزال يتحرك عند مستويات تاريخية مرتفعة. وأظهرت بيانات رويترز تراجع الذهب الفوري بأكثر من 1% إلى نحو 4594.84 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة إلى نحو 4650.90 دولار.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ويترقب المستثمرون حركة أوقية الذهب خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب الأسعار من مستوى 4700 دولار، والذي يمثل حاجزًا نفسيًا مهمًا في الأسواق.

وتظل أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار من أبرز العوامل المؤثرة على الذهب، إذ عادة ما يستفيد المعدن الأصفر من انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته عندما تتراجع أسعار الفائدة، بينما يمكن أن يتعرض لضغوط عندما يرتفع الدولار أو تتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات حديثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، مقابل توقعات عند 3.6%، وهو ما ساهم في دعم الدولار والضغط على الذهب خلال تعاملات الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات مرتفعة، بالتزامن مع استمرار متابعة السوق المصرية لتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار.

وجاءت أسعار الذهب في مصر وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويحظى سعر الذهب عيار 21 اليوم باهتمام واسع من جانب المواطنين، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6,495 جنيهًا للبيع و6,445 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث للأسعار.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، بسبب إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف بحسب نوع المشغول وتصميمه والتاجر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 51,960 جنيهًا للبيع و51,560 جنيهًا للشراء.

ويزن الجنيه الذهب عادة 8 جرامات من عيار 21، ويهتم به قطاع من المواطنين باعتباره أحد أشكال الاستثمار والادخار في الذهب، مع مراعاة فروق الأسعار والمصنعية عند البيع والشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4,597.91 دولار وفق آخر تحديث للأسعار المرفقة.

لماذا يرتفع الذهب عالميًا؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها:

- تحركات أسعار الفائدة الأمريكية.

- توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

- قوة أو ضعف الدولار الأمريكي.

- معدلات التضخم.

- الطلب الاستثماري على الذهب.

- مشتريات البنوك المركزية.

- التوترات والأزمات الجيوسياسية العالمية.

ويزداد الإقبال على الذهب عادة في فترات عدم اليقين، باعتباره أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر.

هل يصل الذهب إلى 5000 دولار؟

ومع وصول الذهب إلى مستويات تقترب من 4700 دولار للأوقية، تتجه أنظار الأسواق إلى إمكانية تسجيل مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار العوامل الداعمة للذهب، وعلى رأسها الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، قد يمنح المعدن الأصفر مزيدًا من الدعم، إلا أن تحركات الدولار وأسعار الفائدة قد تؤدي إلى موجات تصحيح وهبوط مؤقتة.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو قبل تراجعه خلال تعاملات الأربعاء، ما يعكس استمرار قوة الاتجاه العام للمعدن الأصفر رغم التقلبات قصيرة الأجل.

الذهب في مصر بين السعر العالمي والدولار

وترتبط حركة أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار والعرض والطلب داخل السوق المحلية.

وبالتالي، فإن استمرار الذهب العالمي بالقرب من مستويات 4700 دولار قد يظل عاملًا مؤثرًا على حركة الأسعار المحلية، مع إمكانية تغير الأسعار على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم

يواصل الذهب جذب أنظار المستثمرين بعدما اقتربت الأوقية من مستوى 4700 دولار، رغم التراجع الذي شهدته خلال تعاملات الأربعاء.

وفي السوق المصرية، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,495 جنيهًا للبيع و6,445 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7,425 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 18 نحو 5,565 جنيهًا للبيع، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 51,960 جنيهًا للبيع.

وتظل أسعار الذهب اليوم في مصر قابلة للتغير على مدار التعاملات، وفقًا لحركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار وحجم الطلب في السوق المحلية.