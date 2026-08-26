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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6632 جنيهًا

الذهب
الذهب
رحمة سمير

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الذهب، ما يجعل الأسعار محل متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا عن أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، نحو 6632 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7580 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53060 جنيهًا.

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وتظل أسعار الذهب من أكثر الأسعار التي تحظى بمتابعة المواطنين، خاصة مع استمرار تغيرات السوق، وسط اهتمام بمعرفة أحدث الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

أسعار الذهب عيار 21 المواطنين صباح البلد الذهب

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