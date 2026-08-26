أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. عيار 21 يسجل 6632 جنيهًا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق الذهب، ما يجعل الأسعار محل متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا عن أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، نحو 6632 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7580 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53060 جنيهًا.

وتظل أسعار الذهب من أكثر الأسعار التي تحظى بمتابعة المواطنين، خاصة مع استمرار تغيرات السوق، وسط اهتمام بمعرفة أحدث الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.