ضبط القائمين على مصنع أسمدة مغشوشة بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قيام 4 أشخاص (اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط القائمين عليه، وضبط بداخله (250 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.