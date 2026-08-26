بسبب صلاح.. أهداف ملغاة تحقق مشاهدات ضخمة في تركيا

حظيت الأهداف التي أُلغيَت للنجم المصري محمد صلاح خلال مباراة طرابزون سبور وباشاك شهير باهتمام جماهيري كبير في تركيا.



ونشرت قناة بي إن سبورتس تركيا مقطعًا بعنوان «أهداف محمد صلاح التي أُلغيت»، وتجاوزت مشاهداته 475 ألف مشاهدة خلال يوم واحد، وفقًا للأرقام الظاهرة على الفيديو.



وكان صلاح قد سجل هدفين قاد بهما طرابزون سبور للفوز على باشاك شهير بنتيجة 2-1، فيما أُلغي له هدفان آخران في الدقائق الأخيرة، أحدهما بداعي المخالفة والآخر بسبب التسلل.

ويعكس الإقبال الكبير على مشاهدة أهداف صلاح الملغاة حجم الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري منذ انتقاله إلى الدوري التركي، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم المسابقة منذ ظهوره الأول.