واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة «فلسطين أكشن»، وصنفتها ضمن التنظيمات المصنفة إرهابية عالميًا بشكل خاص، في خطوة جديدة تستهدف الحركة التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب أنشطتها المناهضة للشركات المرتبطة بإسرائيل.

وأفادت الخزانة الأمريكية، في إشعار نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، بإدراج الحركة على قائمة العقوبات، لتلحق بذلك بالقرار البريطاني الذي سبق أن حظر «فلسطين أكشن» وصنفها منظمة إرهابية.

وكانت الحركة كثفت خلال الفترة الماضية تحركاتها ضد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا، وركزت بصورة خاصة على شركة «إلبيت سيستمز»، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وفي بريطانيا، تنظر المحكمة العليا حاليًا في استئناف ضد حكم قضائي سابق أيد قانونية قرار الحكومة حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ويعود قرار الحظر البريطاني، الصادر عام 2025، إلى تحرك نفذه ناشطون من الحركة داخل قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، حيث قاموا برش طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب، وفق السلطات، في أضرار قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني.

وأثار القرار البريطاني انتقادات حقوقية واسعة، إذ وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحظر بأنه استخدام مقلق وغير متناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، داعيًا لندن إلى التراجع عنه.

وقال تورك إن القرار يطال أشخاصًا قد لا يكونون ارتكبوا أي نشاط إجرامي، وإنما مارسوا حقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، محذرًا من تداعياته على الحريات الأساسية.

وبموجب الحظر البريطاني، أصبح الانتماء إلى «فلسطين أكشن» أو إظهار الدعم لها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، فيما قالت الحركة إن القرار يمثل هجومًا على حرية التعبير.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوقفت الشرطة البريطانية منذ دخول الحظر حيز التنفيذ نحو 200 متظاهر على الأقل، بينهم أشخاص شاركوا في احتجاجات سلمية.