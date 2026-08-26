الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب تحديد المواقع بناء على ذلك إلا بعد الوضع المناسب لذلك، حسبما افادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل".

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: “على الوكالة الدولية الإعلان عن بروتوكولها للتعامل مع المواقع التي تعرضت لهجوم عسكري”.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:" إيران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش".

وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:" المواقع النووية غير جاهزة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكمل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن ضغوط أمريكية إسرائيلية تمارس على الوكالة الدولية لزيارة المواقع المدمرة وتقييم وضعها؟.