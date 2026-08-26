قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
نورا علي: توجيهات الرئيس تؤكد أن المواطن في قلب أولويات الدولة
بعد اقتحام معهدها بالقدس.. الأونروا: إسرائيل تخرق اتفاقيتها مع الأمم المتحدة
فيضانات نيبال.. أمريكا تحث مواطنيها على تجنب موقع الكارثة وتعمل على حصر ضحاياها
ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. و«أنفيلد» خارج الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم السكاني بجامعة أسوان.. المحافظ يطلق ماراثون مشى بمشاركة 500 شاب وفتاة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن القضية السكانية تحظى بإهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل التنمية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع مواجهة تحديات القضية السكانية ضمن أولوياتها في إطار استراتيجية أسوان 2040 التي تدعم جهود التنمية وتولي اهتماماً خاصاً بالملف السكاني وتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.

 جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسوان في فعاليات اليوم السكاني بجامعة أسوان، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى وفد وزارة الصحة والسكان وأعضاء هيئة التدريس  ، وبمشاركة مجموعة شباب الجامعة ومديرية الشباب والرياضة . 

المحافظ :  القضية السكانية تحدٍ قومي.. وتضافر الجهود ضرورة 

وأوضح المحافظ بأن القضية السكانية قضية قومية ومصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على دعم جهود الدولة لمواجهة تحدياتها والحد من آثارها على مسيرة التنمية، من خلال تكامل أدوار الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحية والمجتمعية والجامعة.

مشيراً إلى أهمية مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وما يتضمنه من جهود تستهدف تقليل الفجوة بين الزيادة السكانية وثمار التنمية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب حلولاً مبتكرة ومشاركة مجتمعية فاعلة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف محافظ أسوان بأن جهود المحافظة في هذا الملف تأتي في إطار استراتيجية أسوان 2040 بما تتضمنه من محاور داعمة للتنمية البشرية والاجتماعية ومواجهة التحديات السكانية، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للمجلس الإقليمي للسكان، بما يسهم في ضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق حياة أفضل لأبناء المحافظة.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات السكانية : 

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية ما تنفذه الدولة من برامج ومشروعات قومية، وعلى رأسها مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، مؤكداً على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها جامعة أسوان، مع دعم المشاركة المجتمعية والإعتماد على حلول مبتكرة تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني.

كما شدد محافظ أسوان على إستمرار الدعم الكامل لجهود المجلس الإقليمي للسكان بما يضمن توفير حياة أفضل للأطفال والشباب خاصة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل ، موجهاً شكره لوزارة الصحة والسكان وجامعة أسوان وكافة المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم، مؤكداً أن الإستثمار في الإنسان يظل حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل وتحقيق ثمار التنمية المستدامة.

500  شاب وفتاة في ماراثون للمشي : 

وضمن فعاليات اليوم السكاني أطلق المهندس عمرو لاشين إشارة بدء ماراثون للمشي بمشاركة 500 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة في رسالة تعكس أهمية إشراك الشباب في الفعاليات التوعوية وتعزيز الوعي الصحي وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية.

تضع محافظة أسوان القضية السكانية ضمن أولوياتها، وتواصل العمل في إطار إستراتيجية أسوان 2040 لتكامل جهود التنمية مع مواجهة التحديات السكانية، بما يدعم بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم تحيي أولى حفلاتها في أمريكا

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يفتح طلبات الاعتماد لدورته التاسعة

المنتج تامر مرتضى

المنتج تامر مرتضى يعلن عن وفاة والدة زوجته

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد