اليوم السكاني بجامعة أسوان.. المحافظ يطلق ماراثون مشى بمشاركة 500 شاب وفتاة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن القضية السكانية تحظى بإهتمام ودعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل التنمية وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع مواجهة تحديات القضية السكانية ضمن أولوياتها في إطار استراتيجية أسوان 2040 التي تدعم جهود التنمية وتولي اهتماماً خاصاً بالملف السكاني وتحسين الخصائص السكانية وجودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسوان في فعاليات اليوم السكاني بجامعة أسوان، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى وفد وزارة الصحة والسكان وأعضاء هيئة التدريس ، وبمشاركة مجموعة شباب الجامعة ومديرية الشباب والرياضة .

المحافظ : القضية السكانية تحدٍ قومي.. وتضافر الجهود ضرورة

وأوضح المحافظ بأن القضية السكانية قضية قومية ومصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على دعم جهود الدولة لمواجهة تحدياتها والحد من آثارها على مسيرة التنمية، من خلال تكامل أدوار الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحية والمجتمعية والجامعة.

مشيراً إلى أهمية مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وما يتضمنه من جهود تستهدف تقليل الفجوة بين الزيادة السكانية وثمار التنمية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب حلولاً مبتكرة ومشاركة مجتمعية فاعلة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف محافظ أسوان بأن جهود المحافظة في هذا الملف تأتي في إطار استراتيجية أسوان 2040 بما تتضمنه من محاور داعمة للتنمية البشرية والاجتماعية ومواجهة التحديات السكانية، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للمجلس الإقليمي للسكان، بما يسهم في ضبط معدلات النمو السكاني وتحقيق حياة أفضل لأبناء المحافظة.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات السكانية :

وأشار عمرو لاشين إلى أهمية ما تنفذه الدولة من برامج ومشروعات قومية، وعلى رأسها مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، مؤكداً على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها جامعة أسوان، مع دعم المشاركة المجتمعية والإعتماد على حلول مبتكرة تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني.

كما شدد محافظ أسوان على إستمرار الدعم الكامل لجهود المجلس الإقليمي للسكان بما يضمن توفير حياة أفضل للأطفال والشباب خاصة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل ، موجهاً شكره لوزارة الصحة والسكان وجامعة أسوان وكافة المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم، مؤكداً أن الإستثمار في الإنسان يظل حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل وتحقيق ثمار التنمية المستدامة.

500 شاب وفتاة في ماراثون للمشي :

وضمن فعاليات اليوم السكاني أطلق المهندس عمرو لاشين إشارة بدء ماراثون للمشي بمشاركة 500 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة في رسالة تعكس أهمية إشراك الشباب في الفعاليات التوعوية وتعزيز الوعي الصحي وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية.

تضع محافظة أسوان القضية السكانية ضمن أولوياتها، وتواصل العمل في إطار إستراتيجية أسوان 2040 لتكامل جهود التنمية مع مواجهة التحديات السكانية، بما يدعم بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.