خالد الجندي يوضح 5 علامات تدل على صدق محبة النبي: غيابها لا يعبر عن محبة حقيقية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون بمجرد الادعاء أو كثرة الحديث عنها، وإنما تظهر في سلوك المسلم واتباعه للنبي الكريم، مشيرا إلى أن العلماء حددوا علامات تدل على صدق المحبة والاقتداء.

خالد الجندي يؤكد أهمية استحضار مكانة الرسول الكريم في حياة المسلمين

وأوضح خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتبط بمجرد الحديث عن وفاته، مستشهدا بقوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول الله"، مؤكدا أهمية استحضار مكانة الرسول الكريم في حياة المسلمين.

وتطرق الشيخ خالد الجندي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إني أرى من وراء ظهري"، موضحا أن هناك تفسيرات تناولت كيفية رؤية النبي لما يحدث خلفه، ومن بينها أن ذلك كان من خلال الملائكة التي تنقل إليه ما يحدث، مشيرا إلى ما ورد في سورة التحريم: "فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير".

5 علامات صدق محبة النبي

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن العلماء ذكروا خمس علامات لصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه، وهي الاقتداء به، والشوق إلى لقائه، وكثرة ذكره، ومحبة ما كان يحبه، وكراهية ما كان يكرهه.

وأكد أن ادعاء محبة النبي مع غياب هذه العلامات لا يعبر عن محبة حقيقية، موضحا أن المحبة الصادقة تنعكس على أفعال الإنسان وسلوكه واتباعه لهدي الرسول الكريم.

وتناول خالد الجندي كيفية الاحتفال بالمولد النبوي بالطريقة التي يحبها الله ورسوله، مؤكدا أن القرآن الكريم أغلق أبواب الادعاء بالمحبة، وجعل الاتباع هو الدليل الواضح عليها. واستشهد بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، موضحا أن الآية تربط بشكل مباشر بين المحبة والاتباع.

وأكد الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإحياء النفوس، مشيرا إلى أن من صور التعبير عن محبته الإكثار من الصلاة عليه، إلى جانب الالتزام بهديه وسنته والاقتداء بأخلاقه وسيرته.

وأضاف أن القرآن الكريم يوضح عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه، مستشهدا بعدد من الآيات التي تتناول أفعال الرسول ومواقفه، ومنها قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكذلك قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.

وأكد أن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي لا يقتصر على المظاهر، وإنما يرتبط بإحياء معاني المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الاقتداء بهديه، وكثرة ذكره، ومحبة ما أحبه، وكراهية ما كرهه.