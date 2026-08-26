سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة، باعتبارها أقوى دولة في العالم تمتلك أدوات عديدة للضغط على إيران، إلا أن هذه الأدوات تظل محدودة في ظل عدم تحقيق الأهداف الأمريكية رغم استخدام الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أدوات واشنطن الرئيسية تنحصر في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت هذه المجالات بالفعل ورغم إمكاناتها العسكرية الهائلة وما أحدثته من دمار في إيران واغتيال عدد من كبار القادة الإيرانيين، فإنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية.

وتابع، أن أهداف واشنطن، التي شملت إسقاط النظام الإيراني، وإنهاء البرنامج النووي والصاروخي، وقطع علاقات طهران بحلفائها، لم تتحقق، بل أضيف إليها إغلاق مضيق هرمز بعدما كان مفتوحًا، مشيرًا، إلى أن ذلك يعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة رغم قوتها.

وأشار إلى أن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة، موضحًا أن التأثير السابق لتصريحاته على أسعار النفط كان مرتبطًا بتوافر المعروض من النفط وفتح مضيق هرمز وعدم وجود حصار بحري على إيران، وهي عوامل تغيرت مع تشديد العقوبات.

وأكد أن تشديد العقوبات يحد من قدرة الرئيس الأمريكي على التحكم في الأسواق، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضًا قيودًا مرتبطة بالنظام المالي والاقتصادي الدولي، في ظل موقف صيني رافض لترك واشنطن تقوم بذلك.

وأوضح أحمدين أن الخيار السياسي أمام واشنطن محدود أيضًا بسبب انعدام الثقة، مشيرًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من تفاهمات ومفاوضات سابقة، وكذلك انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولافتًا، إلى أن ذلك جعل فرص التوصل إلى حل سياسي محدودة للغاية.

إعادة فتح الملاحة

وأشار إلى أن الوضع قد يظل يراوح مكانه، في وقت طرح فيه مقال في «نيويورك تايمز» فكرة إقرار الولايات المتحدة بسيطرة إيران على مضيق هرمز وفرض رسوم رمزية مقابل إعادة فتح الملاحة، بما يسمح بتخفيف الضغوط على الأسواق.