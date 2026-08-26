تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي :

حراسة المرمى : عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع:محمد نصر ، داو سيريل، أحمد متعب، مودي ناصر

خط الوسط:على حمدي، رشاد المتولي ، مصطفى شلبي، محمد رضا

خط الهجوم: ياو أنور ، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي ، سيد نيمار ، محمد بن شرقي ، خالد شيفو ، صلاح بوشامة ، أمير مدحت، فرانسيسكو اندرسون ، أحمد مدبولى، أحمد أمين اوفا.