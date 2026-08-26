محافظ دمياط يوجه بإجراءات السلامة وتأمين الشبكات وتنظيم أعمال رد الشيء لأصله

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و رؤساء شركات المرافق ومديري المديريات والادارات المعنية بديوان عام المحافظة ، لبحث آليات التنسيق المشترك بشأن تأمين شبكات المرافق وتعزيز إجراءات السلامة خلال تنفيذ أعمال الحفر والمشروعات.

وأكد محافظ دمياط أهمية التنسيق بين شركات المرافق والوحدات المحلية والمديريات والجهات المنفذة للمشروعات، مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الفنية الواجبة قبل وأثناء تنفيذ أعمال الحفر، بما يحافظ على كفاءة واستدامة شبكات المرافق ويضمن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير نسخة كاملة ومحدثة من خرائط ومسارات شبكات المرافق التابعة لكل جهة، بما يتيح تحديد مواقع خطوط ومكونات الشبكات بدقة، والاستعانة بها عند التخطيط وتنفيذ أعمال الحفر والمشروعات، مؤكدًا أن توافر البيانات والتنسيق بين الجهات يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق التأمين الكامل لشبكات المرافق وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات تعديل لائحة رد الشيء لأصله، بما يضمن تنظيم إجراءات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتنفيذ، والحفاظ على شبكة الطرق .