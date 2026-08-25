احتفالية الأوقاف بدمياط بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد البحر

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، احتفالية مديرية أوقاف دمياط بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أُقيمت بمسجد البحر، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ على اسماعيل مدير مديرية الأوقاف ، والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالًا دينيًا، وسط أجواء إيمانية مميزة، و خطبة بهذه المناسبة ألقاها الدكتور علي إسماعيل، مدير مديرية أوقاف دمياط، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية العطرة، وأهمية التحلي بالقيم والمبادئ التي أرساها في بناء المجتمع.

وقدم محافظ دمياط خالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري وأبناء محافظة دمياط، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.