تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي المثير بنتيجة 3-3 مواجهة الرياض والشباب، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، حيث افتتح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه التسجيل لصالح الرياض في الدقيقة 32، قبل أن يدرك جوش براونهيل التعادل للشباب بعد 4 دقائق فقط.

وعاد الرياض للتقدم من جديد عن طريق لياندرو أنتونيس في الدقيقة 41، لكن الشباب رفض إنهاء الشوط الأول متأخرًا، ونجح يانيك كاراسكو في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، استعاد الرياض تقدمه للمرة الثالثة، بعدما سجل تيدي ليا أوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وزادت معاناة الرياض بعد تعرض لاعبه قادر كيتا للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 61، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل الشباب النقص العددي، وتمكن كاراسكو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء عند الدقيقة 81، ليمنح فريقه التعادل ويُنهي المباراة بنتيجة 3-3.