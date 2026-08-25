قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين أبها والخليج

ابها
ابها
ياسمين تيسير

انتهى الشوط الأول بين أبها  والخليج بالتعادل   الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح نادي الخليج في قص شريط الأهداف عند الدقيقة 17 عبر مهاجمه النرويجي جوشوا كينغ، ثم تعادل أبها في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كشيم القحطاني.

ويخوض نادي أبها المواجهة بتشكيلة أساسية قادها الحارس دونوفان ليون، وبخط دفاعي مكون من محمد الدوسري، جوريان جاري، عبد الله الفهد، عبدو ديالو، وصفوان الجهني، وفي خط الوسط  لورينتز روزييه، ناصر الدعجاني، وفراس الغامدي والثنائي الهجومي كشيم القحطاني وميتشي باتشوايي.

ابها الخليج السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية ووزير العمل

من قلب قلعة الصناعة المصرية..وزير العمل ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى

محافظ المنيا ورئيس الجامعة بمجلس جامعة المنيا

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. ويؤكد: نعمل معًا لدعم جهود التنمية وتهيئة سوق العمل لاستقبال الخريجين

محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة

سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة: متعهدو القمامة جزء أساسي من منظومة ماكينات جمع البلاستيك

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد