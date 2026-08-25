الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين أبها والخليج

انتهى الشوط الأول بين أبها والخليج بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح نادي الخليج في قص شريط الأهداف عند الدقيقة 17 عبر مهاجمه النرويجي جوشوا كينغ، ثم تعادل أبها في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كشيم القحطاني.

ويخوض نادي أبها المواجهة بتشكيلة أساسية قادها الحارس دونوفان ليون، وبخط دفاعي مكون من محمد الدوسري، جوريان جاري، عبد الله الفهد، عبدو ديالو، وصفوان الجهني، وفي خط الوسط لورينتز روزييه، ناصر الدعجاني، وفراس الغامدي والثنائي الهجومي كشيم القحطاني وميتشي باتشوايي.