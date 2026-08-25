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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأوروبي لإعادة الإعمار يعيّن المصري أحمد المقدم مديرا لعملياته بدول البلطيق

المصري أحمد المقدم
المصري أحمد المقدم
أ ش أ

 أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم /الثلاثاء / تعيين المصرفي المصري الجنسية أحمد المقدم، مديرًا مشاركًا ورئيسًا لمنطقة دول البلطيق، ليتولى مهام منصبه اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل .

وسيدير المقدم من العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" عمليات البنك في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويرفع تقاريره إلى أندريا مورارو، المديرة العامة لمنطقة أوروبا الوسطى ودول البلطيق، ويخلف المقدم توماس كايريس، الذي عُيّن مديرًا ورئيسًا لمنطقة القوقاز .

وكان أحمد المقدم، وهو مصري وحاصل على الجنسية البريطانية، بدأ عمله في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2013، ومنذ ذلك الحين اكتسب خبرة واسعة في قطاع الطاقة بالبنك، حيث قاد محفظة واسعة من صفقات التحول الطاقي والبنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط.

ويشغل المقدم حاليًا منصب مصرفي أول في فريق الطاقة في أوروبا، حيث لعب دورًا محوريًا في بناء وتوسيع أعمال البنك في قطاع الطاقة في دول البلطيق ومنطقة وسط وشرق أوروبا الأوسع.

وتُعدّ معرفته العميقة بالمنطقة وخبرته التشغيلية الواسعة ذات أهمية خاصة لولاية البنك في دول البلطيق، والتي تركز على أمن الطاقة ومرونة البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال، وتنمية القطاع الخاص.

وبصفته رئيسًا لقسم دول البلطيق، سيستفيد المقدم من خبرته الإقليمية لدعم تنفيذ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي لا تزال أساسية للحفاظ على القدرة التنافسية للمنطقة واستمرار اندماجها في الأسواق الأوروبية والعالمية.

ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستثمرًا مؤسسيًا رائدًا في دول البلطيق، حيث استثمر البنك أكثر من 2.1 مليار يورو في ليتوانيا وأكثر من 1.3 مليار يورو في كل من إستونيا ولاتفيا، مع التركيز على دعم انتقالها لتصبح اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتطوير سوق رأس المال والقطاعات القائمة على الابتكار .

البنك الأوروبي المصرفي المصري الجنسية أحمد المقدم دول البلطيق

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