مكتب التنسيق يطمئن الطلاب بشأن أخطاء التقديم الإلكتروني

قال الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن نظام التنسيق يسمح للطلاب بتعديل رغباتهم وإعادة ترتيبها مرات متعددة خلال فترة التسجيل، دون وجود حد أقصى لعدد مرات الدخول إلى الموقع.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الطالب يمكنه الدخول إلى الموقع وتعديل رغباته «مئة مرة في اليوم» إذا أراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تتيح ذلك حتى إغلاق باب التسجيل، على أن يكون آخر تسجيل أجراه الطالب هو التسجيل المعتمد.

ودعا الجيوشي الطلاب إلى الهدوء وعدم التسرع أثناء تسجيل الرغبات، مؤكدًا أن إتاحة التعديل المتكرر تهدف إلى منحهم الوقت الكافي لمراجعة اختياراتهم وترتيبها بالشكل المناسب.

وفيما يتعلق بموعد إغلاق باب التسجيل، أوضح أن الوزارة كانت تحدد مواعيد التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، إلا أن تأخر بعض الشهادات دفعها إلى فتح مرحلة الشهادات المعادلة دون سقف زمني محدد، لحين وصول الشهادات التي لم ترد إلى الوزارة حتى الآن.