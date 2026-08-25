فتح: الاحتلال يسعى إلى السيطرة على المقدسات الدينية في فلسطين

قال ماهر النمورة، متحدث باسم حركة فتح، إن ما يجري الآن هو لفرض أمر واقع من خلال حكومة اليمين المتطرف، التي تسعى بكل الإمكانيات من أجل منع أي وصول إلى حل الدولتين، والذي لاقى إجماعًا دوليًا في مؤتمر نيويورك، حيث صوّتت 122 دولة لصالح هذا القرار بشأن حل الدولتين، للوصول إلى اتفاق السلام.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة اليمين المتطرف تمارس هذه السياسات من أجل منع حل الدولتين، وكذلك لكسب مزيد من الوقت في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والسيطرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، لتحقيق مزيد من الأصوات في الكنيست، الذي سيُعقد في الشهر القادم، والذي ستكون نتائجه إذا خسر نتنياهو، سيغادر الحكم وسيذهب إلى المحاكم الإسرائيلية، بناءً على المعطيات السابقة التي شهدت احتجاجات كبيرة في الشارع الإسرائيلي ضد نتنياهو.

المنظمات الدولية

وتابع: " نتنياهو يريد الآن أن يحقق مزيدًا من المكاسب، ولكن للأسف الشديد على حساب الحق الفلسطيني، وحساب الدم الفلسطيني، والآن أيضًا على حساب المنظمات الدولية، والأونروا التي جاءت بقرار أممي".